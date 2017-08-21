Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Akhisar Belediyespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, "Çok üstün olduğumuz ve rahat kazanmamız gereken maçtı" dedi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya'ya galibiyet için geldiklerini ifade ederek, "Buraya kazanmaya gelmiştik. Geçen seneden devam eden iyi oyunumuz vardı. Hedefimiz burada 1 puan almak değildi. 3 puan almak için her şeyi yaptık. İlk yarı da 8-9 pozisyon bulduk ve ilk yarı da 3 gol bulabilirdik. Rakibe pozisyon vermedik. Çok üstün olduğumuz ve rahat kazanmamız gereken maçtı. 2-1'den 2 -2'ye getirerek sevindik. Bir takım olduğumuzu sahaya koyduk. Hücuma çok net gittik. Bunun karşılığını almamız gereken bir maçtı. Üzgünüz, yediğimiz golden sonra gol atmamız sevindirici oldu. Maçın hakemi mücadelede ilk dakikadan aleyhimizde kararlar verdi. Oyunumuzu sergiledik ve performansımızı ortaya koyduk. Antalyaspor iyi takım ve başarılı onlara başarılar diliyorum" dedi.