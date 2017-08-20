Bursaspor’un yeni transferi İstanbul’a geldi

Bursaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Fransız hücum oyuncusu Jires Kembo-Ekoko, İstanbul'a geldi.

Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Nasr Kulübü'nde forma giyen 29 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Jires Kembo-Ekoko ile prensipte anlaşma sağlamıştı. Saat 21.30 sıralarında İstanbul'a gelen Ekoko, geceyi Bursa'da bir otelde geçirecek. Tecrübeli oyuncu, yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ve son görüşmelerin ardından kendisini Bursaspor'lu yapacak olan resmi sözleşmeye imza atacak.