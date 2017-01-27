Bursa’da uyuşturucu operasyonu

BURSA (İHA) –Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, sentetik uyuşturucu metamfetamin, bonzai ve esrar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde R.A (27) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldı. Ekipler, R.A" nın ev iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde 17,10 gram metanfetamin 2.7 gram bonzai ve terazi ele geçirildi. Diğer yandan Nilüfer ilçesi Mudanya yolu üzerende şüphelenilen bir araç emniyete çekilerek Narkotik köpeği Alfa ile yapılan aramada 6 kilo toz esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan V.K (24 ), A.K (28) gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen A.K tutuklanırken V.K ve R.A serbest kaldı.