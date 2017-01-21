Bursa’da indirim çılgınlığı

Bursa'da ilk ve tek kadın alışveriş festivalinde yüzde 70 indirim çılgınlığı yaşanıyor. Bursa Alışveriş Festivali (NUNFEST), büyük izdihama sebep oldu.

Seçkin markaların ürünlerine yüzde 70'e varan indirimle sahip olmak isteyen Bursalılar festival alanına akın etti. Nun dergisinin düzenlediği NUNFEST, Bursalıların yoğun izdihamı ile karşılaştı. 2 bin metrekare alanda 80 seçkin markanın yer aldığı alışveriş festivalinde eşarptan mantoya, etekten gelinliğe, makyaj malzemelerinden ev gereçlerine kadar binlerce ürün yer aldı. Orhaneli yolu üzerinde Gold Salon'da Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürecek olan festivali ilk iki günde 25 bin kişi ziyaret etti.

İki gündür gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren NUNFEST Sahibi Hülya Özdemir, "Şuanda 5'incisini düzenlediğimiz festivalin son gününe kadar 40 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Alanda şuanda dünyaca ünlü 80'e yakın firma yer alıyor. Festivalin sonunda 5 milyon liralık satış hacmine ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Farklı tasarımlarını Bursalılarla buluşturan tasarımcı Elif Atalay ise, "Katımcı olarak gösterilen ilgiden gerçekten çok memnunuz. Bu festivallerin devamını bekliyoruz. Bize ve alışverişe gelenlere gerçekten çok yararının olduğunu düşünüyorum" dedi.

NUNFEST ayrıca birçok derneğe ücretsiz sergi alanı sunarak sosyal sorumluluk görevini de yerine getiriyor.