Bursa’da buzda düşen genç kız hastanelik oldu

Bursa'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı kent merkezinde yollar buz pistine döndü. Kaldırımlarda yeterli temizlik yapılmadığı için buzda düşen genç kız, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanbey Mahallesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Duygu T. isimli bayan Şehreküstü Metro İstasyonu yakınlarında yürürken buz tutmuş kaldırımda yere düştü. Yerden kalkamayan bayanın yardımına çevredeki esnaf yetişti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Duygu T.'nin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Acıdan gözyaşlarına boğulan genç bayan böbrek hastası olduğunu tek böbrek ile yaşadığını belirtip "Ne olur böbreğime bir şey olmasın" diyerek gözyaşı döktü.