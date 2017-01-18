Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, polis ekiplerince bir tırda toplamda 320 paket eroin ele geçirildiğini belirterek, "Bu yaklaşık 162 kilo civarında. Eroin, Hakkari, Van üzerinden batı illerimize, orandan da başka Avrupa ülkelerine gidereceğini değerlendiriyoruz" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 7 milyon lira olan yaklaşık 162 kilo eroin ele geçirildi. Operasyonun ardından açıklamalarda bulunan İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Toplamda 320 paket eroin ele geçirildi. Bu yaklaşık 162 kilo civarında. Bu eroin, Hakkari, Van üzerinden batı illerimize, orandan da başka Avrupa ülkelerine gidereceğini değerlendiriyoruz. Diğer illerimizle koordine kurarak TIR'ın gizli bölümünde 320 paket uyuşturucu ele geçirildi. Mücadelemiz devam edecek. Geleceğimizi zehirleyen tacirlere asla müsaade etmeyeceğiz. Sürekli mücadele olacak" dedi.

"2 kişi gözaltında"

"Bu durum memnuniyet verici" diyen Yıldız, "İnşallah hiçbir şekilde sokaklarımızda gençlerimiz bunlarla buluşmasın. Bu mücadelemiz kararlığımızın göstergesi. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Olayla ilgili 2 kişi gözaltında. Gözaltıların artacağını düşünüyorum" diye konuştu.