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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kupa Voley’de yarı finale yükseldi

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kupa Voley’de yarı finale yükseldi

Ankara'da düzenlenen Kadınlar Kupa Voley Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibini 3-2 mağlup ederek yarı finale...

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Ankara'da düzenlenen Kadınlar Kupa Voley Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibini 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Salon: Başkent

Hakemler: Onur Hoşnut, Meryem Tekol Pelenk

Bursa Büyükşehir Belediyespor: İvana Prokopic, Joyce Gomez, Fatma Yıldırım, İpek Zoroğlu, Özge Kırdar, Dora Horvath, ( Aylin Sarıkaya (L), Merve Tanıl, İkbal Merve Albayrak, Nikalina Bahnakov,

Galatasaray: Gamze Alikaya, Güldeniz Önal, Aslı kalac, Nadia Centoni, Seda Aslanyürek, Sined Jack ( Nihan Güneygil (L), Ada Germen, Hrıstina Ruseva, Nursevil Aydınlar,

Setler: 25-27, 17-25, 25-14, 25-20, 12-15

Süre: 127 dakika (34 - 25 - 24 - 27 - 17)

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