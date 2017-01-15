Bursa Büyükşehir Belediyespor Kupa Voley’de yarı finale yükseldi
Ankara'da düzenlenen Kadınlar Kupa Voley Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibini 3-2 mağlup ederek yarı finale...
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Ankara'da düzenlenen Kadınlar Kupa Voley Çeyrek Finali'nde Galatasaray ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibini 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Salon: Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Meryem Tekol Pelenk
Bursa Büyükşehir Belediyespor: İvana Prokopic, Joyce Gomez, Fatma Yıldırım, İpek Zoroğlu, Özge Kırdar, Dora Horvath, ( Aylin Sarıkaya (L), Merve Tanıl, İkbal Merve Albayrak, Nikalina Bahnakov,
Galatasaray: Gamze Alikaya, Güldeniz Önal, Aslı kalac, Nadia Centoni, Seda Aslanyürek, Sined Jack ( Nihan Güneygil (L), Ada Germen, Hrıstina Ruseva, Nursevil Aydınlar,
Setler: 25-27, 17-25, 25-14, 25-20, 12-15
Süre: 127 dakika (34 - 25 - 24 - 27 - 17)
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