Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi 3 yaşında

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) 3 seneyi geride bıraktı. 3 yaşına giren BTM, 25 Ocak Çarşamba günü bütün faaliyet alanlarını ve sergileri ziyaretçilerine ücretsiz açacak.

Geleceğin bilim adamlarını yetiştirmek hedefiyle kurulan BTM her geçen gün büyüyor. Bursa Bilim Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, "Türkiye'nin en geniş Bilim ve Teknoloji Merkezi, kurulduğu günden bu yana dünya çapında ses getiren sergilere ev sahipliği yaptı. Merkez, 2012 yılının ikinci yarısında Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2 bin 500 metre karelik alanda faaliyetlerine başladı. Kurulduğu yılda yaklaşık 100 deney düzeneği ve özel tasarım galerileri ile bilim meraklılarının ilgisini çekmeye başardı. 2014 yılında ise 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni yerine taşındı. Kısa sürede kendi sergilerini üreten, pazarlayan ve dış dünyaya sunan bir marka başarısı yakalayan BTM, Türkiye'de bilim merkezi kurmak isteyen kurumlara da danışmanlık vermesinin yanı sıra, proje ve sergi desteği de sağladı. Şimdiye dek bir çok il ve ilçe belediyesine bilim merkezi kurulması yönünde destek veren BTM, TÜBİTAK'ın proje çağrıları dahil olmak üzere birçok bilimsel organizasyonda doğal bilirkişi olarak görülüyor. Türkiye genelinde "Bilim Şenliği" organize etmek isteyen ya da "Bilim Toplum Projeleri" üreten kurumlar rol model aldıkları Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin tecrübe ve fikirlerinden faydalanıyor" dedi.

Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde 14 farklı alanda 300'den fazla deney düzeneği ve altın çağda bilim, dinozor özel tasarım galerilerinin bulunduğunu anlatan Rıfat Bakan, "Ayrıca eğitim salonları, çeşitli atölyelerin yapıldığı odalar, ahşap atölyesi alanı, simülasyon cihazları, planetaryum, Burfaş Bilim Kafe ve BTM Dükkan'ın yer aldığı merkezde çocuklarımıza bilimsel kampların, atölye çalışmalarının, bilimsel şovların yapıldığı bir program sunulmaktadır. Öğrenciler başta olmak üzere 2-92 yaş aralığındaki herkes hedef kitlemiz arasında yer almaktadır" diye konuştu.

BTM'nin 3 yıl gibi kısa bir sürede 350 bin kişilik ziyaretçi sayısına ulaştığını ifade eden Bakan, "BTM'de yapılan etkinliklerde 50 binden fazla öğrenci atölye çalışmalarına katıldı. Faaliyetlerine 150 deney düzeneği ile başlayan BTM 3 yılın sonunda kendi ürettiği eğitim teknolojileri ile 300'ün üzerinde deney düzeneğine ulaştı. "Bilimin Sultanları', "Mars'a Yolculuk', "Altın Çağ'da Bilim" ve "Devr-i Dinozor" sergilerini Bursalılar ile buluşturdu" şeklinde konuştu.

Bakan, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin 3. yaş kutlamaları kapsamında 25 Ocak Çarşamba günü bütün faaliyet alanlarının kullanımı ve sergilerin ücretsiz olacağını söyledi.