Bürosen’den Şabanözü Belediyesi’ne ziyaret

Türiye Büro-Sen Çankırı Şube Başkanı Metin Memiş, Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya ve Başkan Yardımcısı Bünyamin Başoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasında yaralanan Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek başarılı çalışmalarının devamını dileyen Memiş, Şabanözü'ndeki gelişmeleri hayranlıkla izlediklerini aktardı.

Şabanözü Belediye Başkanı Mustafa Karakaya da nazik ziyaretlerinden dolayı Memiş ve ekibine teşekkür etti.

Ziyaretler sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.