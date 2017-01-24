Büro Memur-Sen’den sivil memurlara yeni kazanım

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki sivil memurlar hakkında idari soruşturma yürütülen disiplin kurullarına sendika temsilcisi üyelerin de katılabileceğini söyledi.

Büro Memur-Sen'in girişimleriyle memurlara yeni bir kazanım daha elde edildi. Büro Memur-Sen'in, 30 Aralık 2016 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurul (KİK) toplantısında gündeme getirdiği ve yargıya taşıdığı "Disiplin Kurulu toplantılarında sendika temsilcilerine de yer verilmelidir" talebi, Olağanüstü Hal kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan 682 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile hayata geçti. 682 sayılı KHK'da "Disiplin kurullarında, kanuna uygun olarak bir sendikaya üye olan personelin soruşturma dosyasının görüşülmesi sırasında, sendika temsilcisi de disiplin kuruluna üye olarak katılır" ibaresine yer verilerek disiplin kurulu toplantılarında sendika temsilcilerinin katılmasının önü açıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Büro Memur-Sen olarak sivil memurların sorunlarının çözüme kavuşması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu kazanım sivil memurlarımıza hayırlı olsun. "Disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcilerine de yer verilmelidir" talebimizin hayata geçirilmesi sevindirici bir gelişme olmuştur. Genel yetkili sendika olarak üyelerimize, kamu görevlilerine ve ülkemize yeni kazanımlar elde etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında disiplin kurullarına sendika temsilcileri katılabilirken, İçişleri Bakanlığına bağlı olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan sivil memurlar için bu durum söz konusu değildi.