Burhaniye’de hastalara randevulu hizmet verilecek

Balıkesir'in Burhaniye Devlet Hastanesinde günlük hasta sayısı bin 500'ü geçerken, Başhekim Yalçın Vurupalmaz, hastaların beklememesi için randevu sistemini kullanmalarını istedi. Bunun için hazırlanan afişler bilbordlara asılırken, çok sayıda broşür de bastırıldı.

Burhaniye Devlet Hastanesinde uzman sayısını artırmak için yoğun bir caba içine giren Uzman Dr.Yalçın Yalçın Vurupalmaz, hastaların sıra beklememeleri için de Sağlık Bakanlığı Randevu sisteminin kullanılmasını istedi. Hasta konforuna önem verdiklerini anlatan Başhekim Uzm. Dr.Yalçın Vurupalmaz;" Kış ayları olmasına karşın, günlük hasta sayısı bin 500'ü bulmaktadır. Hastaların sıra beklememesi için randevu sistemini kullanmalarını istiyoruz. Bunun için de hazırlattığımız afişleri bilbodlara astık. Bastırdığımız 5 bin adet broşürün dağıtımına başladık. Bu arada uzman doktor sayısını artırmak için de yoğun bir çalışma yapıyoruz. Hastanemizde, üçüncü dahiliyeci de hizmete başladı. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz" dedi.