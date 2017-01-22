Burhaniye’de, Başkan Uysal asker uğurladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 97/1 tertip askerler birliklerine gitme hazırlığına başlarken, askere gidecek gençler içinde hayırlar düzenlendi. İlçenin kırsal Dutluca Mahallesinde, yapılan asker uğurlama hayrına Belediye Başkanı Necdet Uysal'da katıldı.

İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca mahallesinde, değişik birlikleri gidecek olan Yusuf Temel, Hüseyin Atıcı, Abdulakadir Taşköprü, Mehmet Yıldız ve İsmail Demiralay için uğurlama hayrı yapıldı. Dutlucalıların yanı sıra çevre mahallelerden de vatandaşların katıldığı asker hayrında, Belediye Başkanı Necdet Uysal'da gençleri yalnız bırakmadı.. Askere gidecek gençlere, hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Uysal, Allah'dan asker ve polise güç kuvvet vermesini istedi. Başkan Uysal'a teşekkür eden Dutluca Muhtarı Hüseyin Yılmaz, asker hayırlarının geleneksel hale geldiğini söyledi. Muhtar Yılmaz, asker adaylarının önümüzdeki günlerde birliklerine hareket edeceklerini anlattı.