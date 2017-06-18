Burhaniye’de 82 kişi kutsal topraklara uğurlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal Umre ziyaretini yapmak üzere kutsal topraklara giden Burhaniyelileri hediyeler ile yolcu etti.

Kocacamii önünde 82 kişi kutsal topraklara gitmek için toplandı. Umrecileri, otobüslerle kutsal topraklara uğurlayan Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Umre ziyaretini yapmak üzere kutsal topraklara doğru çıkacağınız yolculuğun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Mübarek topraklarda geçireceğiniz günlerde memleketimiz için hayır dualarınıza bekliyoruz" dedi.

Uğurlama töreninde Belediye Başkanı Necdet Uysal ve umre ziyaretçilerinin aileleri yakınlarını dualar ve sevinç gözyaşları ile uğurladı.