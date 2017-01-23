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Burdur ve Isparta’da planlı elektrik kesintisi

Burdur ve Isparta’da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Isparta ve Burdur'un merkez mahallelerinde 25 Ocak Çarşamba günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

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Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Isparta ve Burdur'un merkez mahallelerinde 25 Ocak Çarşamba günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.

Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe ve mahalleler şu şekilde;

Burdur Merkez: 09.00-17.00 Emek Mahallesi'nin Yahya Kemal Caddesi, 22051, 22032, 22034, 22049, 22047, 22053, 22043, 22032, 22030 ve 22045. sokakları

Isparta Merkez: 09.00 - 16.00 Sav Kasabası Çayboyu Mevki ile Yukarı Mahallesinde

09.00 - 17.00 Kuleönü Kasabası Bahçe Mahallesi

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