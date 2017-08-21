Burak Yılmaz: "Sakatlığım ciddi değil"

Fenerbahçe maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, ciddi bir şeyinin olmadığını ve durumunun salı günü belli olacağını söyledi.

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 20. dakikasında sakatlığından dolayı oyundan çıkan bordo-mavililerin yıldız futbolcusu Burak Yılmaz'ın durumu belli oldu. Müsabaka sonrasında stattan çıkış yaparken, mixzoneda basın mensuplarının durumunu sorması üzerine Yılmaz, "Önemli bir şey yok. Kasığım ağrıyor. Durumum salı günü belli olacak" şeklinde konuştu.

Burak, mücadelenin 5. dakikasında takımının ilk golünü atmıştı.