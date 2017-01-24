Kayseri'nin Bünyan İlçesinde "Telteli" şenliği yapıldı. Bünyan'ın en eski mahallelerinden Camikebir Mahallesinde bir evde yapılan şenliğe başta Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Bünyan Dostları Derneği Başkanı Şener Serim, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Hacı Mehmet Özay olmak üzere 100 den fazla misafir katıldı.

Telteli Şenliğine ev sahipliği yapanlardan Yaşar Uslu " Bizi insanlar Hacatlar sülalesi olarak bilirler bizim dedelerimizden öğrendiğimiz ve kışın yapılan telteli'yi bir şenlik havasında her sene yapmaya gayret ediyoruz. Bu sene de sülale olarak sosyal medyadan şenliğimizi duyurduk ve katılanlarla hem yöresel , unutulmaya başlayan oyunlarımızı oynadık ve hem de şimdi pişmaniye diye daha çok bilinen telteli yaparak misafirlerimize ikram ettik." dedi.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'da "Ev sahipliğinden ve davetlerinden dolayı Uslu ailesine çok teşekkür ediyorum. Bu akşam çocukluğumuzun oyunlarını gençlerden izlerken bir çok eski dostumuzu arkadaşımızı da görme imkanımız oldu. Gelenek ve göreneklerimizi yaşattığı için Uslu ailesine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Gecenin geç saatlerine kadar süren program Bünyan sohbetleri ile sona erdi.