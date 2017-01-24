Bülent Uygun, Gaziantespor ile ilk antrenmanına çıktı

İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından Gaziantepspor'un başına geçen Bülent Uygun, ilk antrenmanına çıktı

Gaziantepspor Kulübü art arda alınan başarısız sonuçların ardından İbrahim Üzülmez ile karşılıklı analaşarak, yolları ayırmıştı. İbrahim Üzülmez'den sonra takım, Bülent Uygun'a emanet edildi. Gaziantepspor'un Celal Doğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanı Bülyent Uygun önderliğinde yapıldı. Antrenman sonrası açıklama yapan Bülent Uygun, yeniden Türkiye ve Gaziantepspor'a dönmesi nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti. 3 sezondur Ortadoğu macerasının Gaziantepspor ile bittiğini belirten Bülent Uygun, antrenman bilimi üzerine bir kitap yazdığını da aktararak, bu kitabın tüm gelirlerini de 15 temmuz şehitlerinin yakınlarının eğitimi için bağışladığını söyledi.

Gaziantepspor haricinde 3-4 takımdan daha transfer teklifi aldığını fakat hiçbirini kabul etmediğini vurgulayan Uygun, "Çok fazla çalışma taraftarı değildim. Fakat bu sabah Gaziantepspor yöneticileri gelip, beni çok istediğini söyleyene kadar. Takımı da sordular, ben takımın başaracağına inanıyorum. 11 puanı var, bir maçı da eksik, hep beraber, el birliği ile bu işi başaracağımızı, burayı hak eden bir takım olduğunu ve beraber başarmamız gerektiğin düşündüm. Futbolcu kardeşlerimizle oturduk, esaret ile cesaret arasında sadece bir "c" harfi vardır. C harfini kaldırdığınızda tüm cesaretinizi kaldırıyorsunuz. Cesaretiniz ile tarih yazacaksınız dedim. Ben size inanıyorum, siz de bana inanın, bu görevi beraber yerine getirelim" dedim. İnşallah hep beraber Gaziantepspor'u hak ettiği bu ligde tutarak, sevenlerini mutlu etmek arzumuz ve isteğimiz" dedi.

Daha önceden Türkiye'de ve Katar'da çalıştırdığı takımların düşme hattında olmasına rağmen üst sıralara taşıdığını anlatan Uygun, "Sivas'da, en son sıradaydık, Eskişehir'de sondan ikinciydik. Katar'da öyle, Gaziantepspor'da daha önce bunları çözdük. Bu takımın ateşten gömlek olduğunu, zor bir görev olduğunu da biliyorum. Bütün futbolcu kardeşlerimle bu işi başaracağız. Onlar da o yeteneği, bu hırsı görüyorum. Kent yöneticileri ve taraftarın da desteği ile bu işi başaracağız" dedi.

Transfere ihtiyaç duymuyor

Uygun, transfere ihtiyaç duymadığını belirterek, "23 futbolcumuz var. 3 futbolcu var. Transfer ille yapılacak diye bir kaide yok. Ben 23 iyi transfer yaptığımı düşünüyorum. O futbolcu kardeşlerimizin psikolojisini mantalitesini, oyun felsefesini geliştirip, kendi oyun sistemimi ve taktiklerimi anlatacağım. Onlarla birlikte transfer yapmadan, arzuladığımız yerine geleceğiz" dedi.

Şanlıurfaspor ve Trabzon maçı hazırlıkları sürüyor

Uygun, kupada oynanacak olan Şanlıurfaspor ve ligde karşılaşacakları Trabzonspor maçı için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti. Şanlıurfa'da daha önce şans tanınmayan oyuncular için fırsat olacağını anlatan Uygun, "Şanlıurfa maçında bazı oynamayan oyuncuları, deneyeceğiz. Sonrasında Tarbzon'da çok zor bir maç bizi bekliyor. İnşallah, oyun anlayışı, sistemi, duruşu ve mücadelesiyle, savaşan bir Gaziantep göreceğiz. Puanlarla dönmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız" ifadelerini kullandı.