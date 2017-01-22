Bu potalar çevre dostu

Manisalı öğrenciler çevreye olan duyarlılıklarını eğlenceli hale getirmek için okul bahçelerine çevreye duyarlı basket potaları yerleştirdi. Öğrenciler, içtikleri su şişelerini basket topu gibi çemberin içine atarak hem çevre kirliliğini önlüyor hem de toplanan pet şişelerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlıyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan MOSTEM Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesindeki alana yerleştirdikleri çevre dostu basket potalarıyla, Okul Müdürü Mehmet Yiğitkanlı ve Beden Eğitimi Öğretmenleriyle birlikte örnek bir çalışmaya imza attı.

MOSTEM Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Metal İş Öğretmenleri tarafından hazırlanan basketbol potalarına su içtikleri pet şişe boşlarını basketbol topu gibi çemberin içine atarak topluyor. Örnek bir davranış sergileyen öğrenciler çevreye olan duyarlılıklarını eğlenceli bir hale getiriyor. Hayata geçirdikleri projeyle öğrenciler hem çevre kirliliğinin önüne geçiyor hem de doğayı kirletmemeye yönelik sorumluluklarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorlar.

Örnek davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür eden "Mavi Kapak Toplayalım Bir Engelliye Umut Olalım" kampanyası Manisa Proje Başkanı Tahir Hamdi Oral, "Mavi Kapak Toplayalım Bir Engelliye Umut Olalım" kampanyasında da okul bizlere desteğini esirgemiyor. Topladığı mavi kapak, sert plastik malzemeleri biriktirerek kampanyamıza, hem okul olarak, hem de kişisel olarak destek veriyorlar. Daha önce engelli bir vatandaşımıza tekerlekli sandalye konusunda yardımlarını esirgemeyen ve mavi kapak toplayarak bize destek veren Okul Müdürü Mehmet Yiğitkanlı'ya, okulun eğitim uzmanı Selin German'a, okulun tüm öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyor desteklerinin devamını diliyorum" şeklinde konuştu.