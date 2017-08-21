Bu otomobilden sağ çıktılar

Samsun'da kontrolden çıkan bir otomobil park halinde bulunan vince çarparak hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 3 arkadaş ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Atakum ilçesi Türkiş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir K. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Ootomobilde bulunan sürücü Bekir K. ile 2 arkadaşı kullanılamaz hale gelen otomobilden burunları bile kanamadan çıktı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.