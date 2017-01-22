BTK Siber Ordu Yarışması sona erdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Siber Ordu "Bayrağı Yakala" Siber Güvenlik Yarışması sona erdi.

BTK, gönüllü ya da USOM personeli olarak Türkiye'nin siber güvenliği adına çalışacak kişileri belirlemek için başlattığı "Siber Yıldız" isimli yarışma sona erdi. 26 bin kişi yarışma için başvuruda bulundu, 24 saat süren yarışmada, katılımcılar 13 farklı bayrağı bulmak için yeteneklerini sergiledi. Yarışma boyunca www.siberyıldız.com sitesine 70 bine yakın cevap gönderildi.

Yarışmaya dair gelişmeleri ve etap sonuçlarını sosyal medya hesabı @ofatihsayan adresinden anlık olarak duyuran BTK Başkanı Sayan, yarışmanın tüm katılımcılarına teşekkür ederek, "Türkiye'nin siber yıldızları hepiniz müthişsiniz... Yarışmacılarımız hep birlikte "Evet! Ben de ülkem için çalışmaya varım" dedi. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Dünyanın dört bir yanından başvuruların geldiği yarışma, online olarak gerçekleşti. 20 Ocak 2017 tarihinde başlayan ve kıran kırana devam eden yarışmanın her etap sonucu sosyal medyadan duyuruldu.

Başarılı yarışmacılara istihdam imkanı sağlanacak

Bilgi ve yeteneklerin ölçüleceği yarışma sonucunda mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmaksızın belirlenecek personelin bir kısmı, BTK bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinde (USOM), bir kısmı da kamudaki siber güvenlik alanlarına da yönlendirilerek istihdam edilecek. Siber güvenliğe gönüllü katkı sağlayacak kişilerin de belirleneceği yarışma sonrasında oluşturulacak platformlarda, uzman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve kamp programları düzenlenecek.

Yarışmaya dair geçici kesin sonuçlar, "Kopya ve cevap paylaşımları nedeniyle diskalifiyeler belirlenmektedir. Detaylı incelemeler sürdürülmekte olup, ödül kazanan 15 kişilik nihai liste en erken bir hafta sonra açıklanacaktır. Tüm katılımcılara teşekkürler" notu ile ilan edildi. Kesin sonuçlar yapılacak değerlendirmeden sonra önümüzdeki günlerde www.btk.gov.tr adresinden ilan edilecek.