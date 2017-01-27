Bozüyük’te küçükbaş hayvan hırsızlığı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir vatandaşın 28 küçükbaş hayvanını kar yağışı sırasında çalan hırsız veya hırsızlar izlerini kaybettirdiler.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi kırsal kesiminde uzun yıllardır hayvancılık işleriyle uğraşan Mehmet Ü. İsimli vatandaşa ait 27 koyun ve 1 koç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde kışlaya geldiğinde hayvanlarının olmadığını gören Mehmet Ü. hemen durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne haber verdi. Çevrede yapılan araştırmalar sonucunda herhangi bir ipucuna rastlanamazken küçükbaş hayvanların gece kar yağışından faydalanarak çalınmış olabileceği ve kırsal kesimden yaya olarak götürüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Gece başlayan tipi şeklindeki kar yağışı nedeniyle herhangi bir ize rastlanamazken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.