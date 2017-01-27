Bozüyük’te kar yağışı etkili oldu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün geceden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı köy ve beldelerde etkili oldu.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından tipi şeklinde gerçekleşen ve gece başlayan kar yağışı Bozüyük'te de gün boyu etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle şehir içinde ulaşımda aksaklıklar meydana gelmemesi için belediye ekipleri gece boyu seferber oldu. Bozüyük Belediyesi Acil Müdahale Ekipleri gece boyunca yol açma ve tuzlama çalışmaları yaparak yolların açık kalmasını sağladı. Sabah erken saatlerde nöbeti devralan gündüz ekipleri de çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürdü. Karayolları ekipleri de çevre yolunda ana arterler ile Eskişehir, Bursa ve Kütahya kavşaklarında gerekli küreme ve tuzlama çalışmalarını yaptı. Kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerdeki köy yollarının ulaşıma kapandığı ve yağışın sona ermesiyle birlikte yol açma çalışmalarının zaman kaybetmeden başlayacağı belirtildi. Diğer taraftan meteorolojik verilere göre kar yağışının akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.