Bozüyük’te çiftçilere zirai ilaçlama semineri verildi

Bilecik'in Bozüyük Ziraat Odası tarafından oda üyesi çiftçilere yönelik zirai ilaçlama konulu seminer programı düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen seminerde, ziraat mühendisleri tarafından çiftçilere zirai ilaçlama konularında bilgiler verildi. Zirai ilaçlamaların zamanı, miktarı, çeşitliliği ve kullanımı noktasında çiftçiler bilgilendirildi. Zirai ilaçlamanın zamanında ve yeterli miktarda yapılmadığı takdirde ciddi anlamda verim kaybı yaşandığına dikkat çekildi. Çiftçilerin yaşadığı sıkıntılarla ilgili olarak soruları cevaplandırıldı.

Seminere İlçe Tarım Müdürü Süleyman Canan, Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam, ziraat odasının yönetim kurulu üyeleri ve çiftçi üyeleri katıldı.