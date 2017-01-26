Bozüyük Belediyesi Çocuk Sinema günleri birbirinden güzel filmlerle başladı

Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklara karne hediyesi olarak bu yıl ikincisi düzenlenen çocuk sineması günleri, birbirinden güzel 3 film gösterimi ile başladı.

Yoğun bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakan çocukların tatilde dinlenmeleri ve eğlenmeleri adına Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın talimatı ile düzenlenen çocuk sineması günlerinde ilk gün "Canım Kardeşim Benim', "Kahraman Ördek', "Sebastian Sevgili Dostum" adlı filmler minikler ile buluştu. Animasyon ve çocuk filmlerinin en güzel örnekleri 4 Şubat Cumartesi gününe kadar Bozüyülü çocuklar için gösterilmeye devam edecek.

Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen sinema gösterimleri çocukların ilgisini çekerken, öğrenci aileleri de gerçekleştirilen etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek etkinliğin; soğuk kış günlerinde çocukların evlerinde bunalmaması ve arkadaşları ile sosyalleşmesi için büyük bir avantaj olduğunu belirttiler. Çocuk sineması gösterimlerinin ilk gününde minikler evlerine oldukça mutlu ve eğlenmiş olarak dönerken, gösterimler "Minik Kahramanlar Macera Peşinde', "Sebastian Sevgili Dostum" filmleri ile devam edecek.