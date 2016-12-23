Bozüyük AK Parti İlçe Başkanlığından TSO’ya ziyaret

Bilecik'in Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatı tarafından yeni hizmet binasına taşınan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimine ziyaret gerçekleştirildi.

AK Parti İl Genel Meclis üyesi Nizamettin Çam, İlçe Başkanı Mesut Çetin ve beraberindeki heyete karşılık TSO'yu temsilen toplantıya Meclis Başkanı M. Doğan Tunç Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Levent ve oda yöneticileri katıldı. Ziyaret sırasında ilçenin, bölgenin ve üyelerin ortak sorun ve problemleri üzerinde karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Bu çerçevede ilçenin tanıtımı turizme açılması başta Metristepe olmak üzere tarihsel sosyal kültürel ve doğal varlıklarının tespit edilerek daha etkin bir şekilde tanıtımına ilişkin ortak çalışmaların yapılması konusunda fikir birliğine varıldı. Bu çerçevede yeni hizmet binasında bundan sonra üyelerin ve bölgenin ekonomisine daha etkin ve faydalı hizmetler yapılmasını temennisiyle toplantı sona erdi.