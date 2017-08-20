Böyle olur otobüs şoförünün düğünü

Bursa'da otobüste tanıştığı kızla evlenen 5 yıllık şoför, düğün arabasını otobüsü yaptı.

5 yıldır özel halk otobüsünde çalışan 29 yaşındaki İsmail Düş, aracında tanıştığı Kübra Karatepe (25) ile dünya evine girdi. Düğün günü erken saatlerde kalkan damat, otobüsünü süsletti. Otobüsün numarasının yazdığı ön bölümde "Mutluyuz-evleniyoruz İsmail Kübra', arka bölümünde ise gelin ve damadın baş harfleri yazıldı. Ayrıca otobüste tanışan gelin ve damat aracın arka kısmına da "Bir tur atacaktık konu nelere geldi" yazısını yazdırdı. Daha sonra otobüsüyle evine gelen Düş, damatlıklarını giydikten sonra konvoy halinde gelin almaya gitti. Bursa sokaklarında düğün arabası olarak otobüsü gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Düğün salonuna otobüsle geldiler

Bursa caddelerinde yolculuğun ardından otobüs, Yıldırım Çınarönü Mahallesi'ndeki gelinin evine geldi. Burada damat ve gelinin yakınları otobüsün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılan duaların ardından gelin ve damat otobüse bindi. Yakınlarını selamlayan gelin ve damat tekrar aynı güzergahtan düğün salonuna geldi. Damadın babası Şükrü, annesi Şerife Düş ile gelinin babası Turgay ve annesi Gülseren Karatepe çifti de büyük mutluluk yaşadı.

Damat İsmail Düş, "Eşimle birlikte bu kararı aldım. Kendim özel halk otobüsü sahibiyim. İnsanları tebessüm ettirmek istedik. 5 yıldır şoförüm. İnsanlar sevindiler. Değişiklik olduğunu söylediler. Hanımla otobüste tanıştık" dedi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen gelin Kübra Karatepe, "Sevdiğim adamla evleniyorum. Otobüs ikimizin ortak fikriydi" diye konuştu.

Bursa Özel Halk Otobüsleri Başkanı Sadi Eren ise, "Gurur duyuyoruz. Camiamızda ilk oldu. Bence güzel oldu. İnşallah diğer meslek gruplarına örnek olur. Gelin ve damada şimdiden ömür boyu mutluluk diliyorum" şeklinde konuştu.

Çiçeği burnunda çift, düğünün ardından gelinlik ve damatlıklarıyla Bursaspor - Aytemiz Alanyaspor maçını izlemek için stadyumun yolunu tuttu. Bursaspor'un, Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçı locadan izleyen İsmail - Kübra çifti sıra dışı bir düğüne imza atmış oldu.