Boya yüklü TIR, köprü bloklarına çarptı: 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde boya yüklü TIR, tünelden geçmek istediği sırada köprünün beton bloklarına çarparak kaza yaptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi Osman Kibar Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kemelpaşa'dan Konak istikametine giden İsmail Kerim idaresindeki 45 AR 416 plakalı boya yüklü tır, Osman Kibar Köprülü Kavşağında bulunan tünelden geçmek istedi. Tünelden geçmek isteyen tırın boya yüklü tankeri, 4.80 metre yükseklikteki tünelden geçemeyerek, köprünün beton bloklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolan düşen beton blokları başka bir kazaya daha sebebiyet verdi. Bu esnada arkadan gelen Volkan Yalçınkaya (44) yönetimindeki 35 AE 1512 plakalı kamyon da önce beton bloklara ardından tıra çarptı. Kazada, yaralanan kamyon sürücüsü Yalçınkaya, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yalçınkaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılan yol, beton bloklarının kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.