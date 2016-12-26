BOSDER şehitler ve hemşehriler için mevlit okuttu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sivrihisarlılar Derneği şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş hemşehrileri için mevlit okuttu. Dernek lokalinde gerçekleştirilen mevlit programına dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Dernek Başkanı Suat Erbay ,"BOSDER olarak son günlerde yaşanan terör olaylarında hayatını kaybeden şehitlerimiz, sivil vatandaşlarımız ve ebediyete intikal etmiş hemşehrilerimiz ve dernek yöneticilerimizin geçmişlerinin ruhlarına mevlit okuttuk, dualar ettik. Mevlit programımızın ardından konuklara Sivrihisar'ımızın geleneksek Arap aşı ile birlikte çeşitli ikramlarda bulunduk. Mevlit programımıza katılan tüm dernek üyelerimiz ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin" dedi.