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Borsa ilk yarıda yatay

Borsa ilk yarıda yatay

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,5'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

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Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,5'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,5'lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 38,79 puanlık yükselişle 83 bin 105 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,33 değer kaybederken,holding endeksi ise yüzde 0,53 yükseldi.

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