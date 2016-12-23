Borsa ilk yarıda geriledi

Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 217,24 puanlık düşüşle 77 bin 187 puan oldu. Toplam işlem hacmi 790 milyon lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi 0,32 azalırken, holding endeksi de yüzde 0,06 değer kazandı.