Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftaya yüzde 0,44'lük yükselişle başladı.
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Borsa, haftaya yüzde 0,44'lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi haftaya yüzde 0,44'lük yükselişle başladı. Endeks, 362,36 puanlık yükselişle 83 bin 429 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi 0,53, holding endeksi ise yüzde 0,40 değer kazandı.
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