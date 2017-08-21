Borsa haftanın ilk gününü yükselişle tamamladı

Borsa haftanın ilk iş gününü günü yüzde 1,32'lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü günü yüzde 1,32'lik yükselişle tamamladı. Endeks 1.412 puanlık artışla 108 bin 614 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi de yüzde 1,63 değer kazandı.