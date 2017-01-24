Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yüzde 1,40'lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 1,40'lık yükselişle tamamladı. Endeks 1.160 puanlık artışla 84 bin 207 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 5,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi de 1,87 değer kazandı.