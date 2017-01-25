Konya0 °C

  1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 1,28'lik düşüşle tamamladı.

A+A-

Borsa günü yüzde 1,28'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi günü yüzde 1,28'lik düşüşle tamamladı. Endeks 1.079 puanlık azalışla 83 bin 128 puandan kapanırken toplam işlem hacmi de 4,3 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi de 0,80 değer kaybetti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.