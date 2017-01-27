Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,30'luk düşüşle başladı. Endeks, 247,58 puanlık düşüşle 83 bin 578 puandan başlarken, açılışta bankacılık...
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Borsa, güne yüzde 0,30'luk düşüşle başladı.
Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,30'luk düşüşle başladı. Endeks, 247,58 puanlık düşüşle 83 bin 578 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi de yüzde 0,21 değer kaybetti.
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