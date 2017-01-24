Borçlu müşterilerinin listesini cama astı

Mardin'de yaklaşık 5-6 yıldır yaklaşık 400 müşterisinden 350 bin TL alacağına tahsil edemediğini ileri süren beyaz eşya esnafı, bu müşterilerinin isimlerini iş yerinin camına asarak, teşhir etti. Esnaf Hamit Hançer, müşterilerine seslenerek borçlarını ödemelerini istedi.

Mardin merkez Artuklu ilçesinde beyaz eşya satan esnaf Hamit Hançer, müşterilerinde biriken alacağını tahsil edemeyince ilginç bir yönteme başvurdu. Hançer alacaklılarının isimlerini listeleyerek, iş yerini camına asarak, teşhir etti. Müşterilerinden para toplayamadığı için böyle yönteme başvurduğunu aktaran Hançer, "Yaklaşık 400 kişiden toplamda 350 bin TL olan paramı tahsil edemediğim ve üzerinden 5-6 yıl geçtiği için isimlerini teşhir etmeye karar verdik. Çünkü bu insanlara beyaz eşya verdik, bari başkaları vermesin. İsim listesini astıktan sonra tek tük borcunu ödemeye gelenler oldu, onların isimlerini listeden çıkardık. İsim listesini ilk astığım zaman bir kişi beni mahkemeye verdi. Mahkemeye "Benden haraç alıyor" demişti. Biz de servisin tutanağı ile faturalarımızı ibraz ettik ve beraat ettik" dedi.

Müşterilerine seslenerek, borçlarını ödemelerini isteyen Hançer, alacaklarını tahsil edemediği için yeni eşya da alamadığını söyledi. 2011 yılına kadar veresiye çalıştığını kaydeden Hançer, ancak bu tarihten sonra veresiyeyi bıraktığını ve kredi kartsız eşya satmadığını söyledi. Hançer, "Alacağım para benim elimde olsa malzeme alırdım. Çok güzel bir sermayedir, az para değil. Ama Mardin esnafı genelde veresiye çalıştığı için hep zarar ediyorlar. Onlarca esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı" diye konuştu.