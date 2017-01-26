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  3. Bonzai sattığı iddia edilen genç gözaltına alındı
Bonzai sattığı iddia edilen genç gözaltına alındı

Bonzai sattığı iddia edilen genç gözaltına alındı

Samsun'da bir kişiye 3 paket bonzai sattığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Samsun'da bir kişiye 3 paket bonzai sattığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye 3 paket bonzai sattığı iddia edilen M.Ş.(30), Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş.'nin üzerinde 1 paket bonzai ele geçti.

Polisteki sorgusu tamamlanan M.Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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