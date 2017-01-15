Bölgesel Hakem Kurulu üyeleri Başkan Alıcık’ı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun Ege Bölgesi illerinin bağlı olduğu 4. Bölge Hakem Kurulu üyesi Selami Şimşek ile İl Hakem Kurulu üyeleri Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa ve Uşak illerinin bağlı olduğu 4. Bölge, Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Selami Şimşek İl Hakem Kurulu Başkanı Mücahit Tatar, İl Hakem Kurulu Üyeleri İrfan Kocakahya, Ali Hakkı Koç, Mahmut Arslan ve Âdem Arslan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Alıcık'a futbola verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden dernek ve kurul üyeleri ayrıca TFFHGD logolu bir saat hediye ettiler.

Başkan Haluk Alıcık'a teşekkür ve nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade eden İHK Başkanı Mücahit Tatar, "Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür ve nezaket ziyaretinde bulunduk. Kendisinin futbola katkılarını biliyoruz. Daha önce Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne ve Efeler Kaymakamlığına ziyaretlerde bulunmuştuk. Bundan sonraki süreçte de farklı ilçe belediyelerine ziyaretlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Haluk Alıcık 4.Bölge Hakem Kurulu Üyesi Selami Şimşek, TFFHGD Aydın Şubesi Başkan Adem Arslan ve dernek yöneticisi İbrahim Bekler, Aydın İHK Başkanı Mücahit Tatar, kurul üyeleri İrfan Kocakahya, Mahmut Aslan ve Ali Hakan Koç görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.