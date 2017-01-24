Bölge Müdürü Keskin Gölyaka’da incelemelerde bulundu

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, personelle tanışmak, çalışmaları yerinde görmek ve bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

İşletme Müdürü Mevlüt Arslan'ı makamında ziyaret eden Hasan Keskin, İşletme Müdürlüğü ve İşletme Şeflikleri hakkında bilgiler aldı.

Bölge Müdürü Keskin, İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, Sayman ve İşletme Müdürlüğünde görevli teknik personelinin katılımıyla İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda bir toplantı düzenledi. Toplantıda İşletme Müdürü Arslan, İşletme Müdürlüğünce 2016 yılında gerçekleştirilen program ve ormancılık faaliyetlerini içeren sunum eşliğinde Bölge Müdürüne bilgilendirmede bulundu. Bölge Müdürü Hasan Keskin, 2017 yılı yatırım Programındaki çalışmalar ve ormancılık faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken konularda İşletme Şeflerine talimatlar verdi.

Bölge Müdürü Keskin ziyaretine, İşletme Müdürlüğündeki tüm personelle tanışmak için odaları tek tek dolaşıp onlarla sohbet ederek devam etti.

Bölge Müdürü Hasan Keskin bir süre bina ve tesislerde incelemelerde bulunduktan sonra, yapılan hizmetler ve çalışmalardan ötürü memnuniyetini dile getirerek, kazasız ve başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile ziyaretini tamamladı.