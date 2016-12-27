Boğazgücü galibiyet serisini sürdürüyor

Gestaş'ın sponsorluğunda Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Çanakkale Boğazgücü Spor Kulübü, 8. hafta maçından da galibiyetle ayrıldı.

18 Mart Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Samsun temsilcisi Çarşamba BESK'i ağırlayan Boğazgücü, zorlu geçen mücadeleyi 100-45 kazanarak 8'de 8 yaptı, namağlup liderliğini sürdürdü. İlk çeyreği 23-14, devreyi 47-25, 3. periyodu da 67-33 önde kapatan Çanakkale Boğazgücü, maç boyunca elinde tuttuğu skorer üstünlüğü rakibine kaptırmadı; puanını 16'ya yükselterek 1.Lig iddiasını devam ettirdi. Bu önemliyi karşılaşmayı Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğazgücü Spor Kulübü'nün sponsoru Gestaş'ın Genel Müdürü Volkan Uslu, Gençlik Spor İl Müdürü Nüamer Uslu birlikte izledi.

Vali TavlI'ya 17 numaralı forma

İki takım oyuncuları karşılaşma öncesi şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Maç sonunda da fair-play görüntüleri hakim oldu. İki takım oyuncuları maç bitiminde birlikte poz verirken hep bir ağızdan "Türkiye" tezahüratları yapıldı. Çanakkale Valisi Sayın Orhan Tavlı ve GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, iki takım oyuncularını tek tek tebrik etti, Çanakkale Boğazgücü Spor Kulübü oyuncularını galibiyetten ötürü kutladı. Vali Sayın Orhan Tavlı'ya günün anısına sırtında Orhan Tavlı yazılı 17 numaralı forma hediye edildi.