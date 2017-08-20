Boğaçay Projesi resmi gazetede yayımlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı Projesi'nin özel bakanlar kurulu kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını ve resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Projenin 18 Ağustos 2017 tarihinde resmi gazetede yayımlandığını açıklayan Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Boğaçayı Projesi, Antalya'nın yaşam kalitesi ve turizm cazibesini artıracak Türkiye'nin en büyük projelerinden birisidir. 927 kilometrekarelik bir havzayı içeren Boğaçayı Projesi, Büyük Liman'ın mendireğin arkasında 500 yat kapasiteli bir marina, taşkın önleme ve Rekreasyon, özel proje alanı, film stüdyoları ve doğal yaşam parkı olmak üzere 4 ayrı etabı içermektedir. Proje etaplarından en önemli etap olan film platoları ve yaşam alanlarına ilişkin, alanın yapımına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı çıkmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı eki tabloda belirtilen hazineye ait taşınmazlar, 4706 Sayılı Kanunun 7'nci maddesi kapsamında proje esaslı olmak şartıyla hasılat paylaşımı esasına göre ihale edilecektir. Böylece Boğaçayı Projesi'nde hazineye ait araziler için Türkiye'de ilk defa Maliye Bakanlığı ile bir belediyenin proje esaslı mülkiyet satışı birlikte yapılacaktır. Film platolarının inşa edilmesi ile Antalya, dünyanın film çekim merkezlerinden birisi olacaktır. Hollywood'daki sinema stüdyolarına benzer eğlence merkezleri ve sinema salonları bu alana inşa edilecektir. Bakanlar Kurulu Karanına konu Konyaaltı Çakırlar Mahallesi, 21538 ada 1 parsel No.lu ve 746.079,00 metrekarelik alanda; uluslararası film şirketlerine hitap edecek film stüdyoları, temalı park, AR-GE üniteleri ve üniversite, sağlık ve konaklama tesisleri, yaşam alanları, ticaret alanları, eğlence parkları ve fuar alanları vb. yapılar inşa edilecektir. Konyaaltı Liman Mahallesi 21523 ada 1, 2, 3 ve 4 No.lu Özel Proje Alanı olarak belirlenen parsellerde ise Rekreasyon, yeme-içme üniteleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, yaşam alanları, ticari üniteler, ofis vb. üniteler inşa edilecektir. Bilindiği gibi Boğaçayı Projesi dere ıslahına ilişkin ihale ASAT Genel Müdürlüğü tarafından 08.08.2017 tarihinde yapılmış olup ihale işlemleri devam etmektedir."