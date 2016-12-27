Bodrum’da daha temiz daha yeşil bir çevre için adımlar atılıyor

Küçük yaştaki öğrencilere çevreyi koruma bilincini aşılamak amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen "Geri Dönüşüm" konulu eğitim seminerlerine devam ediliyor. Program kapsamında atık pil kutuları ile geri dönüşüm kutuları da okul içinde belirlenen alanlara konuluyor.

Analog Atıkları Yönetim Planını esas alarak Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile TEM-ÇEV'in ortaklaşa yürüttüğü eğitim seminerleri yarımada genelinde sürüyor. En son Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu öğrencileri için düzenlenen seminerde, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Personeli İpek Civelek tarafından öğrencilere çevre kirliliği, çevrenin korunmasının önemi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması, atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımı gibi konularda bilgilendirici eğitimler verildi. Anaokulu ve ilkokul 1-2-3 ve 4'üncü sınıflardan oluşan 1000'e yakın minik öğrenciye beşerli gruplar halinde verilen eğitimde, sunumun ardından, konuların daha net şekilde anlaşılabilmesi için geri dönüşüm konulu bir de çizgi film izletildi.

Seminer sonunda sınıflara bilgilendirici kitap ve broşürler, seminere katılan her bir öğrenciye TEM-ÇEV'in hazırlamış olduğu katılım sertifikaları dağıtıldı. Anaokulu öğrencilerine ise ayrıca çevrenin korunmasına dikkat çeken boyama kitapları hediye edildi. Okul bahçesine getirilen Bodrum Belediyesi'ne ait geri dönüşüm aracı da öğrencilere gösterildi.

Atık pil kutuları ile geri dönüşüm kutularını eğitim sonunda okulda belirlenen alanlara bırakan Bodrum Belediyesi ekipleri, biriken ambalaj atıklarının ayrıştırılarak düzenli olarak toplanmasını sağlayacak.

Belirli aralıklarla düzenlenecek seminerler, merkezden başlayarak Bodrum ilçe genelinde devam edecek.