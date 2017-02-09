Bodrum AKUT’u kucaklıyor

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bodrum Şubesi'ne destek amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Gecede İskender Paydaş da sahne aldı.

"AKUT için Bodrum, Bodrum için AKUT" sloganıyla Bodrum Mandalin Bar'da düzenlenen etkinlikte gönüllülerle bir araya gelen AKUT Bodrum ekibi, derneğe maddi manevi destek olan kişi ve kurumlara teşekkür etti. Etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AKUT Bodrum ekip lideri Sadettin Uslu, Bodrum Mandalin Bar'ın işletme sahibi Atilla Serttaş ile çok sayıda AKUT gönüllüsü vatandaş katıldı.

Gecede bir konuşma yapan Başkan Kocadon, hayatta telafisi olmayan tek şeyin herkesin bildiği gibi "can" olduğunu ve bunun telafisinin ise asla olmadığını hatırlatarak; "Onun için Arama Kurtarma (AKUT) ekibi, bizim için insanlık için çok önemli. Zaman zaman bunu farklı boyutlara, farklı yere çekenler de oluyor ama bizim için önemli olan insandır. Ne bay ne bayan. Asıl önemli olan İnsan ve insan hayatıdır. Çünkü zamanında müdahale edemeseniz kaybedersiniz, güzel gözlerinizle hayata bakamazsınız, nefes alamazsınız. Onun için bu güzel kuruluşu desteklemek hepimizin esasında en büyük görevi. Ben 18 yıldır, kiminizin yaşı kadar belediye başkanlığı yapıyorum. Halkımla iç içeyim. Bir yangında feryatların ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Bir sel baskınında insanların çırpınışını çok iyi bilirim. Ve bir kalp krizinde ambulansın bir dakika önce gelmesinin ne demek olduğunu da çok iyi bilen birisiyim. Onun için hayattan umudunuzu kestiğiniz anda yanınıza iple birisi sarkar ve "gel kardeşim, gir koluma" der. Seni hayata tekrar bağlar. İşte bu, insanı hayata tekrar bağlayanlardan bir tanesi olan AKUT'tur arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Sadece Bodrum için ya da Muğla için değil; güzel ülkem için bu fedakar insanlar, her zaman görevlerinin başında. Zaman zaman geceleri yanlarına gidiyorum çaylarını içiyorum ve biliyorsunuz Bodrum Konacık bölgesinde AKUT'a çok güzel bir bina yapıyoruz. Daha önce yemekler yaptık. Bugün de sağ olsun Atilla kardeşim böyle güzel bir geceyi, bu binanın bitimi için Akut için bizler için bu geceyi hazırladı. Ben emeği geçen, nefes almamız için, hayata güzel gözlerimizle bakabilmek için bize umut olan, zor anlarımızda yanımızda olan Akut'a destek veren ve görevli olan herkese sonsuz saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar." dedi.

Konuşmaların ardından AKUT Bodrum ekip lideri Sadettin Uslu ile Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, AKUT Bodrum'a sağladığı desteklerden dolayı mekan sahibi Atilla Serttaş'a ve Mandalin Bar ailesine teşekkür plaketlerini takdim etti. Gece, İskender Paydaş ve ekibinin konseriyle devam etti.

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren Bodrum Belediyesi'nin yanı sıra çeşitli kuruluşların ve gönüllü vatandaşların destek olduğu AKUT Bodrum, günümüzde de çalışmalarını birlik beraberlik bilinciyle özverili bir şekilde sürdürüyor.