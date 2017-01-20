Bitlis’te 258 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün finansmanında kullanıldığı belirlenen 258 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin finansmanında kullanılan gümrük kaçağı 258 adet kaçak akıllı telefonun ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Malzemelerin il merkezimize girişinin, batı illerine sevkiyatının ve satışının önüne geçilmesi amacıyla 19.01.2017 günü yapılan çalışmalar sonucu yolcu otobüsünde seyahat eden Ü.G. ve E.K. isimli şahısların vücutlarına sarılı vaziyette toplam 258 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. 5607 SKM(kaçak cep telefonu) suçundan yakalanan Ü.G. ve E.K. isimli şahıslar hakkında adli işlem yapılmış, işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere adli mercilerce salıverilmişlerdir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.