Bisikletçiler Mysia Yolları için toplanıyor

Nilüfer Belediyesi, çok sayıda bisikletçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Nilüfer Belediyesi, Türkiye'de ses getiren ve ilgi gören projeler üreten bisiklet grupları ve dernekleri, bu alanda yazılar yazan blog yazarları, doğa sporları alanında faaliyet gösteren derneklerin de aralarında yer aldığı çok sayıda sivil toplum örgütüyle birlikte Mysia Yolları Bisiklet Çalıştayı düzenlemeye hazırlanıyor. Nilüferli bisiklet severlerden oluşan Çalıştay Düzenleme Komitesi, 10-12 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Mysia Yolları Bisiklet Çalıştayı programını Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile paylaştı. Başkan Bozbey, çalıştayın hem bisiklet kullanımına ilgiyi ve bisiklet tutkunları arasında dayanışmayı artıracağını, hem de Mysia Yolları'nın tanıtımına önemli katkıda bulunacağını belirtti.

Nilüfer'de bisiklet kullanımını artırmak için çalıştıklarını ve bisiklet yollarını 142 kilometreye ulaştırdıklarını belirten Mustafa Bozbey, "Bisikleti teşvik edecek bütün çalışmaların yanındayız" dedi.

10 ilden 80 bisikletçi katılacak

Mysia Yolları Bisiklet Çalıştayı'nda yeni fikirler ve uygulamalar alınacak. 11-12 Şubat tarihleri arasında Nilüfer'de gerçekleştirilecek çalıştay, 2016 yılında yapılan düzenlemelerle doğa tutkunların ilgi odağı haline gelen "Mysia Yolları Alternatif Turizm Destinasyonları Alanı"nın hem Türkiye'de hem de yurtdışında daha fazla tanıtılması anlamda büyük önem taşıyor. Bursa ile birlikte toplam 10 ilden 80 bisikletçinin yer alacağı çalıştaya katılacakların 40'ı Bursalı bisiklet tutkunu olacak.