Birsen Başar Atakum’da otizmi anlattı

Atakum Belediyesi, kendisi de otizmli olan Birsen Başar'ın katılımıyla "Otizm ile Yaşamak" adlı konferans düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansa Samsun Valisi İbrahim Şahin, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve eşi Fatma Taşçı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Sanat Merkezi Salonu'nda Samsun'daki özel eğitim ve rehabilitasyon kurumlarının stantları açıldı. Konferansın açılışında bir konuşma yapan Başkan İshak Taşçı, "Gerek hükümetimiz gerekse yerel yönetim olarak bizler, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik ciddi çalışmalar içindeyiz. Hükümetimizin engellilere yönelik maddi ve manevi katkıların yanı sıra engelli yasasıyla beraber engelli vatandaşlarımızın toplumla kaynaşması adına önemli adımlar atıldı. Biz de belediyeler olarak bu gelişimi desteklemek adına projeler yapmaya devam ediyoruz. Belediyecilik sadece yol yamak, kaldırım yapmak, bin yapmak değil. Belediyecilik insanlığın doğumundan ölümüne kadar bütün insani safhalarında müdahil olması gerektiğine inanıyoruz. Biz de bu gerekliliğe inanarak birçok projeye imza atıyoruz" dedi.

Başkan Taşçı'nın konuşmasının ardından "Otizm ile Yaşamak" adlı sunumunu yapan Birsen Başar, otizmlilerin yaşadığı sosyal ve iletişim gibi sorunlarına değindi. Deneyimlerini anlatan Başar, zaman zaman anlattığı hikayelerle seyircilerden büyük alkış aldı. Konferansın sonunda hediye töreni yapıldı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.