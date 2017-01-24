Birlik Vakfı Nevşehir şube başkanlığına Muzaffer Leblebici atandı

Merkezi İstanbul'da bulunan ve Türkiye'nin en köklü vakıflarından bir tanesi olan Birlik Vakfı Nevşehir şubesi açıldı.

Merkezi İstanbul'da bulunan Birlik Vakfı Nevşehir şubesi açıldı. Nevşehir Birlik Vakfı Başkanlığına iş adamı olan ve aynı zamanda Nevşehirspor Kulüp Başkanı görevinde bulunan Muzaffer Leblebici atandı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz tarafından yapılan açıklamada Nevşehir'e kazandırılan Birlik Vakfı'nın hayırlı olmasını diledi. Açıkgöz açıklamasında, ,"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın, 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül'ün, Başbakan Eski Yardımcısı Beşir Atalay'ın, Birlik Vakfı Başkanımız Sayın Mehmet Alacacı'nın ve toplam kırk vakıf insanının kurucular kurulu üyesi olduğu ve sayın İsmail Kahraman ın da 1983'te MTTB'nin devamı niteliğinde olacak yeni bir oluşumu başlattığı ve resmen 29 Mayıs 1985'te kurulan Birlik Vakfı vakıf medeniyetimizin güçlü bir şekilde yaşandığı, yaşatıldığı bir gönül hareketi olmuştur. Osmanlı vakıf medeniyetini günümüze kadar yaşayarak aktaran Nevşehirli hemşerilerim adına, kuruluşu köklü temellere dayanan Birlik Vakfı'mızın Nevşehir Şubesini şehrimize kazandırmanın kıvancını sizlerle paylaşıyoruz. Birlik Vakfı Nevşehir şube başkanlığı görevine atanan Muzaffer Leblebici'yi tebrik eder çalışmalarında da başarılar dilerim" dedi.