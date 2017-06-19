Birleşik Metal-İş Sendikasından "kıdem tazminatı fonu" eylemi

Eskişehir'de kıdem tazminatı fonunu protesto etmek amacıyla toplanan Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri ve diğer katılımcılar, kıdem tazminatının kaldırılmamasını istedi.

Adalar bölgesinde toplanan sendika üyeleri ve diğer katılımcılar, pankartlar ve sloganlarla kıdem tazminatı fonunun rafa kaldırılmasını talep etti. Grup adına basın açıklaması yapan Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, kıdem tazminatının kendileri için kırmızı çizgi olduğunu belirterek, "Kıdem tazminatı ile ilgili 80 yıllık kazanımımıza sahip çıkmak ve bugün işçi arkadaşlarımızı bütün bölgelerde duyarlı hale getirmek için başlattığımız bu buluşmalarımız bundaki sonraki süreçte de sürecek. Hükümete tavsiyemiz; hep OHAL var diyerek karşımıza çıkmak yerine iş verenlerin karşısına çıkın ve deyin ki "OHAL var işçileri işinden çıkarmayın." O işçilerin örgütlenmeden dolayı işlerinden çıkarılmasını engelleyin. Kıdem tazminatı durmadan pişirilerek önümüze getiriliyor. Hükümet, daha önceki hükümetler gibi yine işverenlerin üzerinde yük olarak görülen kıdem tazminatını kaldırmak için bin bir türlü söylemler içerisinde fonla ilgili güzelleştirmeler yaparak, elindeki bütün imkanları işçilerin kafasını karıştırmak için kullanıyor. Eğer bizim için yararlı olanı yapmak istiyorsanız bu fonu bir daha gündeme getirmeyin. Çünkü bu fon işçiler için yararlı değildir" dedi.