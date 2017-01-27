Birecik’e 2018 yılında doğalgazın gelmesi için girişimler başlatıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçe Kaymakamı Kadir Perçi, vatandaşlara 2018 yılı için doğalgaz müjdesi verdi.

Yapılan açıklamaya göre, Birecik Kaymakamlığının Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile görüşmeleri neticesinde 2018 yılı içerisinde Birecik doğal gaz hizmetine kavuşacağı açıklandı. Konuyla ilgili bilgi veren Birecik Kaymakamı Kadir Perçi, doğalgazın Birecik'in gelişmesinde ve kalkınmasında çok önemli bir etkiye vesile olacağını, doğal gazın günümüz şartlarında zaruri bir ihtiyaç olduğunu ve Birecik halkının bu rahatlığa kavuşmasının önemli olacağını belirtti. Tarihi geçmişe sahip olan Birecik gibi güzel bir ilçenin, doğal gaza sahip olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu ifade eden Birecik Kaymakam Kadir Perçi, doğalgazın altyapı çalışmalarına başlanacağını ve 2018 yılında Bireciklilerin bu hizmetten yararlanabileceğini dile getirdi.

Birecik'e doğal gazın gelmesi konusunda Kaymakam Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı'nın büyü bir çaba sarf ettikleri öğrenildi.