Bir yılda 1 milyon 488 bin 512 asılsız çağrı

Batman'da 112 Acil Komuta Merkezi'ne son bir yıl içerisinde gelen 1 milyon 527 bin 249 çağrıdan sadece 38 bin 737'sinin gerçek olduğu belirtildi. Batman Sağlık Müdürü Dr. İhsan Bodakçı, merkeze günde yaklaşık 4 bin çağrının geldiğini ve bunların yüzde 98'inin asılsız olduğunu vurguladı.

Batman'da 112 Acil Komuta Merkezine gelen asılsız çağrılar bezdirdi. Kentte bir yıl içerisinde merkeze 1 milyon 527 bin 249 çağrı gelirken, bunların sadece 38 bin 737'sinin gerçek çağrı olduğu bildirildi.112 Komuta Kontrol Merkezi görevlisi Nuran Çalar, annelerin ağlayan çocuklarını susturmak için telefonlarını çocuklarına vermesi nedeniyle ciddi şekilde rahatsız edildiklerini belirtti. Çalar, "Çünkü çağrı açık numaradan geldiği için biz bunları ciddi bir vaka olarak değerlendiriyoruz ve her değerlendirmede ciddi vakit kaybı oluyor. Gerçek vakaların bize ulaşma şansı azalıyor. Bunun dışında en ufak rahatsızlığında bizi arayanlar oluyor. Veteriner niyetine sağlıkçı isteyenler var. Kediye çarpan ambulans istiyor. O arada gerçekten kalp krizi geçiren vakalar mağdur oluyor. O esnada bize ulaşamıyorlar" dedi.

"Suyumuz kesildi ambulans gönderin"

Necla Kırşan isimli görevli personel ise, aşırı derecede asılsız ihbarların geldiğini belirterek, "Evlenme teklifi için arayan insanlar, arayıp sohbet etmek isteyenler oluyor. "Suyumuz kesildi bize yardım edin, ambulans gönderin" diyenler var. Bunlar gibi birçok asılsız ihbarlarla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

"Lütfen 112'yi gereksiz yere meşgul etmeyin"

Batman Sağlık İl Müdürü Dr. İhsan Bodakçı da, hizmet verirken bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını ve bunları aşamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Günlük olarak Batman'da Komuta Kontrol Merkezimize günde 4 bin çağrı gelmektedir. Bu çağrıların da yüzde 98'i çok gereksiz ve asılsız, saçma çağrılardır. Gerçekten hasta olan kesimin mağdur edilmemesi adına bu asılsız çağrılarda bulunan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen 112'yi gereksiz yere meşgul etmeyin. Bu anlamda bizlere destek olmanızı istiyoruz. 2016 yılı içerisinde 1 milyon 527 bin 249 adet çağrı gelmiş bunlardan sadece 38 bin 737 tanesi asıllı çağrıdır. Biz bunlara da anında cevap vermişiz. Bu hastalarımızı ambulansla gerekli yerlere ulaştırmakla birlikte hava ambulanslarıyla da vatandaşlarımıza hizmet etmekteyiz. 2016 yılı içinde Batman'dan değişik illere uçakla 61 sevkimiz mevcuttur. Ayrıca da helikopterle de kara ambulanslarıyla ulaşamadığımız yerlere ulaşarak 19 vaka almış bulunmaktayız."